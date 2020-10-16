Строительства парка завершат в следующем году. Фото: Cheladmin.ru

В Челябинске возле микрорайона «Ньютон» и ледовой арены «Трактор», где проходят границы сразу трех районов, построят парк с тротуарами, зонами для выгула собак, спортивными и детскими площадками. Территорию почти в семь раз меньше парка культуры и отдыха имени Гагарина уже начали приводить в порядок, и 15 октября результаты проведенных за 24 миллиона рублей работ оценила мэр города Наталья Котова.

Проект благоустройства парка полностью согласован. Его реализация рассчитана на два года. Объем работ текущего сезона уже выполнен на 80%. Как рассказал главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, там создадут игровые зоны для детей разных возрастов, установят фонари и систему автополива деревьев.

— Это будет больше, чем общественное пространство площадью свыше 6 гектаров, — отметил Павел Крутолапов. — Впервые мы сразу продумали зимний вариант использования, когда тропинки превращаются в лыжную трассу протяженностью около двух километров из нескольких колец.

В этом году здесь благоустроили пешеходные тропинки. Фото: Cheladmin.ru

На сегодняшний день в парке заасфальтировали дорожки, и теперь рабочие ждут поставку малых архитектурных форм для последующей установки. По данным мэрии, на эти цели направлено порядка 24 миллионов рублей.

— Мы внимательно отнеслись к деревьям. Тропинки проложили между ними. Исключение — 25 сухостойных и аварийных дерева, вместо которых высадим 107 кленов, рябин и ив, а также больше 20 тысяч кустарников, — рассказал глава Калининского района Сергей Колесник. — Весной запланированы работы по обустройству площадок, озеленению, монтажу автополива.

Соответствующие контракты будут заключены до 1 ноября.

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