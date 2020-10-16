Коронавирус продолжает косить стариков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрированы 109 новых случаев коронавируса, в том числе COVID-19 выявили у четверых школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 18 291. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки умерли пять пациентов — четыре женщины и один мужчина. У них был диагностирован COVID-19, но основной причиной смерти он стал лишь у двух человек, а остальные скончались от других заболеваний.

Так, от коронавируса умерли две пенсионерки — им было 60 и 65 лет. 68-летняя пациентка с положительным тестом на COVID-19 скончалась от сахарного диабета, атеросклероза аорты и коронарных артерий, а другая 65-летняя женщина — от атеросклеротической болезни сердца, атеросклероза коронарных артерий. Диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность стали причиной смерти 74-летнего дедушки.

Больничные палаты при этом покинули 48 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 13 885 человек. Под присмотром врачей остаются 3 804 зараженных.

В Минздраве рассказали также, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням, и назвали важный отличительный признак новой инфекции.

Мэр Челябинска Наталья Котова в понедельник поручила возобновить санитарную обработку подъездов и дворов и отметила, что работу необходимо тщательно проконтролировать. А первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, каким пациентам бесплатно выдадут «Коронавир».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября, а с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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