С начала учебного года не было ни дня без школьников в списке зараженных коронавирусом.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Челябинской области за минувшие сутки тесты на COVID-19 оказались положительными у четверых школьников. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в региональном Минздраве.
— Классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, в Челябинской области нет, — отметили в ведомстве.
Возраст учеников, из каких они городов в Минздраве не уточнили.
В Челябинской области за сутки выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом, умерли пять пенсионеров с COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 291.
Челябинский Минздрав рассказал, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням. И назвал важный отличительный признак новой инфекции.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября. А с начала месяца в регионе запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru