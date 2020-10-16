С начала учебного года не было ни дня без школьников в списке зараженных коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области за минувшие сутки тесты на COVID-19 оказались положительными у четверых школьников. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в региональном Минздраве.

— Классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, в Челябинской области нет, — отметили в ведомстве.

Возраст учеников, из каких они городов в Минздраве не уточнили.

В Челябинской области за сутки выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом, умерли пять пенсионеров с COVID-19, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 291.

Челябинский Минздрав рассказал, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням. И назвал важный отличительный признак новой инфекции.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября. А с начала месяца в регионе запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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