В Башкирии собаки откопали ампутированную ногу жителя Челябинской области

Мужчина вез ногу отца, чтобы похоронить на родине
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Житель Челябинской области решил «похоронить» ампутированную ногу. Операцию проводили в Башкирии. Мужчина захотел похоронить отрезанную часть у себя на родине, и попросил сына сделать это. Последний выступил против и на полпути избавился от конечности, закопав ее на обочине трассы, пишет КП-Уфа.
Спустя какое-то время собаки вырыли ногу и притащили к селу Русское Ильчикеево. Жуткую находку обнаружил местный житель. Ошарашенный мужчина позвал на помощь товарища, и вместе они обратились в полицию.
— По факту обнаружения нижней конечности человека в Салаватском районе проводится доследственная проверка, — сообщили в СК Башкирии.
Подлинность выдвинутой версии будет проверяться, для этого назначена судебная экспертиза, будет исследовать ДНК найденной ноги.
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