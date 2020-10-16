В Челябинской области за сутки значительно уменьшилось число закрытых на карантин по ОРВИ классов

Сельские школы из-за небольшого числа учеников на карантин, как правило, закрывают полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области за минувшие сутки значительно уменьшилось число классов, отправленных по домам из-за всплеска заболеваемости ОРВИ. При этом закрытых на карантин школ стало больше. Об этом в пятницу, 16 октября, КП-Челябинск сообщили в региональном министерстве образования и науки.

— На сегодняшний день в Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыты 155 классов (накануне их было 196. — Прим. автора) и четыре школы, — рассказала пресс-секретарь регионального Минобра Светлана Платонова. — к ранее закрытым на карантин школам №1 и №48 Копейска, Богдановской школе в Кизильском районе добавилась Клястицкая средняя общеобразовательная школа Троицкого района.

Болеют в школах не только ОРВИ, но и коронавирусом. В Челябинской области за сутки, по данным Минздрава, выявили четыре новых случая COVID-19 среди школьников. В ведомстве рассказали также, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням, и назвали важный отличительный признак новой инфекции.

Мэр Челябинска Наталья Котова в понедельник поручила возобновить санитарную обработку подъездов и дворов и отметила, что работу необходимо тщательно проконтролировать. А первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, каким пациентам бесплатно выдадут «Коронавир».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября, а с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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