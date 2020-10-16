Передумал лететь в последний момент: пьяный пассажир чуть не сорвал рейс самолета в аэропорту Челябинска

Фото: Булатов Алексей (Архив КП)

Все произошло в аэропорту имени Курчатова в Челябинске. Пассажир прямо перед вылетом отказался лететь на самолете, который направлялся в Нижний Новгород. Он спустился с трапа и пошел через площадь аэродрома к терминалу внутренних авиалиний.

На место происшествия пришлось вызывать транспортных полицейских. Они установили, что нарушителем является 58-летний житель Нижнего Новгорода. Он находился подшофе. Мужчину сняли с рейса и доставили в отдел полиции.

— За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения пассажир привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

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