«Руки Вверх!» во второй раз отменили концерт в Челябинске из-за коронавируса

«Руки Вверх!» снова перенесли концерт в Челябинске из-за коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Организаторы концерта группы «Руки Вверх!» уже во второй раз переносят выступление артистов в Челябинске из-за пандемии коронавируса. Мероприятие было запланировано на субботу, 24 октября.

— Друзья! В связи с продлением ограничительных мер в регионе, концерт будет переноситься на 2021 год! Новая дата будет объявлена на следующей неделе, — сообщили организаторы.

Напомним, концерт был запланирован на 20 мая, но из-за ограничений мероприятие перенесли почти на пять месяцев. Однако эпидемия не прошла за это время.

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