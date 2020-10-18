«За два дня стала овощем»: пациентка, которой не давали лекарства в стационаре, скончалась в Челябинске

По словам других пациентов, бабушку привязали к кровати и практически не лечили. Фото: telegram-канал «Челябинск № 1».

В стационаре ОКБ № 2 скончалась пожилая пациентка с коронавирусом. Соседки по палате считают, что женщина сгорела по вине врачей.

В социальных сетях накануне появилось видео из ковидного стационара на улице Гагарина в Челябинске. В небольшом ролике пациенты рассказали о пожилой женщине, которая четыре дня лежит без помощи медиков привязанная к кровати. Соседи по палате просили откликнуться родственников больной, так как женщине становилось все хуже и хуже. Близких просили поскорей забрать бабушку из этой больницы, так как в их отделении нет лекарств.

— Вчера с вечера начали за ней смотреть. Капельницу поставили, укол. Сегодня с утра ее обтерли, но к сожалению она все равно ушла. А привезли ее в нормальном состоянии. Она называла свое имя, просилась в туалет. Когда спрашивали как у нее дела, она поднимала большой палец руки и показывала, что все хорошо. Но в отделении не было препаратов, ей ничего не делали, не подходили совсем. За два дня бабушка превратилась в овощ, — сообщили ее соседки.

По словам авторов ролика, они два дня просили у персонала телефон близких женщины, чтобы лекарства привезли они. Но на просьбы больных никто не ответил.

Получить оперативный комментарий в минздраве области у КП-Челябинск не получилось. Нам пообещали во всем разобраться чуть позже.

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