Из-за горящего магазина пожарные эвакуировали жильцов пятиэтажки в Челябинске

Из окон первого этажа валил дым. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.

Во всех смыслах горячим выдалось воскресное утро для жильцов сталинки на улице Гагарина в Челябинске. Утром 18 октября на первом этаже здания загорелся магазин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

— Из горящего дома на свежий воздух вывели десять жителей, в том числе двоих детей. А тем временем второе звено вскрывало магазин промышленных товаров. Очаг возгорания был обнаружен в сильно захламленном подсобном помещении. За короткое время пожар был локализован и потушен, — говорят в ведомстве.

Во время пожара никто не пострадал. Причину возгорания выясняют — для этого на место отправили испытательную пожарную лабораторию.

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