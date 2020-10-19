«Видать, напился»: в Челябинске рухнул зеленый жираф

В Челбяинске покосился декоративный жираф. Фото: facebook.com/Сергей Смирнов
В минувшее воскресенье, 18 октября, на пересечении улиц Энгельса и Худякова рухнул жираф из декоративный зелени. Рекламная конструкция цветочного магазина частично оказалась на дороге. От полного падания жирафа спас забор.
Очевидец Сергей Смирнов снял на камеру погнутую скульптуру и выложил у себя в Facebook.
— Видать, напился, — иронично предположил автор фото.
Пользователи подхватили шутку и предложили свои версии:
— Хороший был жираф, пандемия свалила.
— А может на родину потянуло,да не получилось!
— Не вынес ветра перемен.
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