«Видать, напился»: в Челябинске рухнул зеленый жираф

В Челбяинске покосился декоративный жираф. Фото: facebook.com/Сергей Смирнов

В минувшее воскресенье, 18 октября, на пересечении улиц Энгельса и Худякова рухнул жираф из декоративный зелени. Рекламная конструкция цветочного магазина частично оказалась на дороге. От полного падания жирафа спас забор.

Очевидец Сергей Смирнов снял на камеру погнутую скульптуру и выложил у себя в Facebook.

— Видать, напился, — иронично предположил автор фото.

Пользователи подхватили шутку и предложили свои версии:

— Хороший был жираф, пандемия свалила.

— А может на родину потянуло,да не получилось!

— Не вынес ветра перемен.

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