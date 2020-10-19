«Стало как на кладбище»: жители Челябинска пожаловались, что серые заборы появились еще и во дворах

Теперь двор в Ленинском районе больше похож на кладбище. Фото: читательница КП-Челябинск

Жители Ленинского района жалуются, что в их дворе вокруг парковки появилась «могильная оградка». Секции поставили прямо в землю, и горожане недоумевают, зачем это сделали.

— Возле школы №68 парковку огородили заборами, а точнее «ограждениями перильного типа», как недавно заявили в комитете дорожного хозяйства. Теперь стало как на кладбище, — рассказала КП-Челябинск жительница дома на Пограничной,32 Ирина.

По словам местных жителей, трафика во дворе почти нет: в основном заезжают припарковаться автомобилисты из соседних домов, либо родители привозят детей в школу.

Также челябинцы заметили швы от сварки на новом заборе и предположили, что их сняли где-то в центре города и привезли это добро к ним во двор.

Местные жители заметили свежие швы от сварки на секциях заборов. Фото: читательница КП-Челябинск

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