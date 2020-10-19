25 эвакуированы, двое пострадали: В Челябинске загорелась девятиэтажка

Пожар возник в квартире на первом этаже. Фото: МЧС Челябинска

Сегодня, 19 октября, пожарные справились с открытым огнем в девятиэтажке на улице Ржевской и локализовали возгорание. Из дома пришлось эвакуировать 10 человек (4 — с помощью автолестницы, 6 — в спаскомплектах), еще 15 жильцов выбрались сами. По предварительным данным, пострадало двое взрослых. Им оказывают помощь медики скорой помощи.

— По словам соседей, в пострадавшей квартире проживают трое взрослых, один из которых находился на работе. На данный момент возгорание локализовано, открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 15 кв.м, — сообщили в МЧС Челябинска.

Также на месте работают специалисты скорой помощи и спасатели Челябинской городской спасательной службы.

Фото: МЧС Челябинска

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