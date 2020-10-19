В Челябинске умер известный спортивный комментатор Валерий Апухтин

Стало известно о смерти Валерия Апухтина. Фото: пресс-служба министерства спорта Челябинской области

В Челябинске на 79 году жизни скончался спортивный комментатор с 50-летним стажем Валерий Апухтин. О его смерти сообщило областное министерство спорта сегодня, 19 октября.

— Валерия Ивановича положили в больницу с инсультом. А в пятницу, 16 октября, он скончался, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Валерий Апухтин был первым диктором ДС «Юность» и ЛА «Трактор», а также был комментатором на футбольных матчах ФК «Челябинск». С 1979 года он занимал должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе СДЮСШОР №5 по лыжным видам спорта. И имеет награды за вклад и пропаганду развития физической культуры и спорта.

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