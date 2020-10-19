«Не приходите без маски»: стала известна дата прощания c заслуженным врачом России Николаем Тарасовым

Николай Тарасов ушел на 87-м году жизни. Фото: из архива семьи.

Коронавирус оборвал жизнь почетного гражданина Челябинска, заслуженного врача России Николая Тарасова. Прощание с легендарным доктором состоится во вторник, 20 октября. Близкие рассказали, как можно проводить Николая Тарасова в последний путь.

Прощание состоится в библиотеке бывшего института усовершенствования врачей на проспекте Победы, 287. Церемония будет длиться с 13.00 до 15.00. Предполагая, что желающих отдать дано памяти выдающему врачу будет много, сын Тарасова попросил соблюдать правила безопасности.

— Для отца всю жизнь главный приоритет- жизнь и здоровье пациента! Я очень вас прошу, если вы болеете или сидите в карантине, оставайся дома, поберегите себя и окружающих. Я и близкие просим соблюдать вас масочный режим. Надеюсь, иллюзий больше нет, — написал на своей странице в Facebook Андрей Тарасов.

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