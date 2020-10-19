В ночных клубах Челябинска проверят соблюдение масочного режима

Про маску нельзя забывать даже на танцполе Фото: архив КП

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска вновь обсуждали соблюдение масочного режима. Глава города Наталья Котова распорядилась провести проверку в ночных клубах, чтобы отдыхающие горожане не забывали надевать маску даже на танцполе.

— Продолжаем проверять, соблюдаются ли ограничения, — заявила Наталья Котова. — Нужно обратить внимание на работу ночных клубов, в которых проводятся массовые мероприятия.

Помимо этого, в городе продолжаются рейды по торговым точкам и общепитам. За прошедшую неделю сотрудники управления безопасности жизнедеятельности провели 16 рейдов, в которых не было выявлено ни одного нарушения. Также возобновилась санитарная обработка дворов и подъездов.

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