Свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав озвучил свежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 19 октября зарегистрировали 107 новых случаев, четверо из них школьники. За время пандемии в регионе 18621 человек заразился COVID-19.

За день выписали 10 пациентов. Всего в Челябинской области коронавирусом переболели 14130 человек.

За сутки скончалось семеро заболевших. У троих женщин (71 год, 72 года и 77 лет) новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти, у четверых COVID-19 был сопутствующим заболеванием:

— пациентка, 73 года: острый инфаркт миокарда, атеросклероз коронарных сосудов;

— пациентка, 74 года: острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациент, 64 года: атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь;

— пациент, 84 года: сахарный диабет с нарушением центрального кровообращения, атеросклероз коронарных артерий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru