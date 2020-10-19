Заместитель мэра Магнитогорска покинул свой пост

Вице-мэр Магнитогорска по городскому хозяйству поменял место работы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Магнитогорске вице-мэр по городскому хозяйству Юлий Элбакидзе оставил свой пост. В администрации города объяснили, что он сменил место работы.
— Его место займет временно исполняющий обязанности Дмитрий Грошев, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Свой пост Юлий Элбакидзе занимал с сентября 2017.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru