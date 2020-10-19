Заместитель мэра Магнитогорска покинул свой пост

Вице-мэр Магнитогорска по городскому хозяйству поменял место работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Магнитогорске вице-мэр по городскому хозяйству Юлий Элбакидзе оставил свой пост. В администрации города объяснили, что он сменил место работы.

— Его место займет временно исполняющий обязанности Дмитрий Грошев, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Свой пост Юлий Элбакидзе занимал с сентября 2017.

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