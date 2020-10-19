Купи газету — получи ювелирный кулон: «Комсомолка» в Челябинске дарит подарки своим читателям

Покупайте "Комсомолку" каждый вторник и получайте в подарок кулон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Читатели «Комсомолки», купившие вторничный номер газеты, получат ювелирный подарок. На обложке издания будет купон, который можно обменять на подвеску в одном из магазинов «585 Золотой».

У подарочной акции есть свои ограничения. Каждому предъявителю купона положен только один кулон. Тем не менее на обложке газеты купоны будут публиковаться четыре вторника: 20 и 27 октября, а также 3 и 4 ноября. Вы можете купить газету, вырезать из нее красочный бланк нашей акции и подарить тем, кто вам дорог.

Только будьте внимательны: кулоны нужно получить до 30 ноября. Потом подарочная программа закончится.

Покупайте газету «Комсомольская правда» по вторникам: мы порадуем вас свежими новостями, а наши партнеры — сеть магазинов «585 Золотой» — красивыми подарками.