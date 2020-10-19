Челябинский преподаватель философии выиграл грант по экологии

Преподаватель философии ЮУрГУ Артур Дыдров выиграл грант на создание настольной эко-игры. Денежный приз на воплощение идеи он получил после победы в конкурсе «Эко-Проектор», организованном при поддержке Челябинского металлургического комбината и экологической общественной организации«Зеленый город».

Конкурс действует уже третий год. В этом году комитет снял возрастные ограничения — абсолютно все жители Челябинска могли принять участие и присылать на рассмотрение конкурсной комиссии проекты экологической направленности.Жюри выбрало 29 актуальных для региона предложений. Авторы инициатив получат от 20 до 100 тысяч рублей на воплощение своих идей.

В числе победителей этого года — преподаватель философии Южно-Уральского государственного университета (НИУ) Артур Дыдров. Его настольная игра под названием SortingBoardGame посвящена сортировке бытовых отходов: пластика, металла и картона. Игра похожа на бумажный тетрис, где игрокам предлагается каждый ход пользоваться одинаковым набором стартовых условий. Однако, как отмечает автор, распоряжаются люди ими по-разному. Игроки выступают в роли защитников окружающей среды и соревнуются друг с другом в правильной и быстрой сортировке мусора.

— Настольными играми мы с женой стали увлекаться около трех лет назад — затянуло с головой. Я стал изучать специализированные сайты для игроков в настолки и понял, что на них совсем не представлены игры на экологическую тематику. Как раз в этот период я побывал на форуме «Экоинжиниринг», организованный ЧМК. Когда услышал от руководителя кафедры о проведении «Эко-Проектора», не раздумывая изложил свою идею и отправил на конкурс. Формат настольной игры выбрал потому, что такие игры способствуют вовлечению семьи и друзей в общее дело, дарящее живые и незабываемые эмоции. Хочется сказать спасибо организаторам за такую возможность, — рассказывает Артур Дыдров.

Игра рассчитана на школьников, но нравится и взрослым. Преподаватель планирует запустить игру в тестовом режиме во второй половине 2021 года — сразу после разработки дизайна и печати первых экземпляров — для этого он использует грантовые средства. Первыми игроками станут школьники, которые посещают «Детский университет» (проект ЮУрГУ). В перспективе- создание электронного приложения.

Новости компаний.