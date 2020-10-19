На прошлой неделе число закрытых на карантин классов активно снижалось. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области за минувшие выходные увеличилось число классов, отправленных по домам из-за большого числа болеющих ОРВИ детей. При этом полностью закрытых на карантин школ на Южном Урале больше не стало. Об этом в понедельник, 19 октября, КП-Челябинск сообщили в региональном министерстве образования и науки.

— На карантин по ОРВИ в Челябинской области закрыты 157 классов и четыре школы, — рассказала пресс-секретарь регионального Минобра Светлана Платонова. — Это две школы в Копейске — №1 и №48, Богдановской школе в Кизильском районе и Клястицкая средняя общеобразовательная школа Троицкого района.

Зато классов, закрытых на карантин из-за COVID-19 по требованию Роспотребнадзора, в Челябинской области на сегодняшний день нет. При этом за минувшие сутки коронавирус, по данным Минздрава, выявили у четырех школьников.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в минувшую пятницу продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 1 ноября.

Мэр Челябинска Наталья Котова на прошлой неделе поручила возобновить санитарную обработку подъездов и дворов . А первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, каким пациентам бесплатно выдадут «Коронавир».

С 1 октября в регионе запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru