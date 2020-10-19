Какой бизнес чаще открывают челябинцы в условиях пандемии

Аналитики выяснили, какой бизнес южноуральцы открывали в сентябре чаще. Рейтинг наиболее привлекательных бизнесов для предпринимателей в Челябинске возглавили строительные сервисы, винные магазины и мясные лавки.

Какой бизнес чаще открывали в Челябинске

Исследование основано на анализе данных новых компаний малого и среднего бизнеса Челябинска с соответствующими кодами ОКВЭД, которые работали с МТС Кассой в сентябре 2020 года

Три самые популярные категории — в сфере услуг и ритейле

Исследование, основанное на данных МТС Кассы, показало, что 37% от новых компаний, открытых в Челябинске, приходится на продовольственную сферу — эта группа объединила предприятия по производству продуктов питания и их ритейл. Вторая крупная категория новых бизнесов, которая составила 14%, представила товары для дома и ремонта. Она объединила предпринимателей, предоставляющих строительные услуги — 9%, строительные магазины — 3% и магазины мебели — 2%.

Этот тренд значительно отличается от московских и общероссийских данных. Предприниматели из Москвы в сентябре чаще выбирали для начала своего бизнеса рестораны и кафе — 17% от общего числа новых подключений к МТС Кассе в регионе, услуги красоты — 14% и продуктовые магазины — 9%. В целом по России самыми популярными категориями стали торговля продуктами питания — 13%, ресторанный бизнес — 10% и продажа одежды — 8%.

Топ новых магазинов

В сфере торговли самым популярным типом нового бизнеса в сентябре оказались винные магазины — они составили 8% от всех зарегистрированных в сентябре юрлиц. Второе место разделили мясные и продуктовые лавки — на них пришлось по 7% открытий. Следующей по популярности категорией стали точки по продаже универсальных товаров (неспециализированные магазины с малой долей продуктов питания в ассортименте) — они составили 5% от всех новых подключений к МТС Кассе в Челябинске.

Методология исследования

Исследование основано на анализе данных новых компаний малого и среднего бизнеса с соответствующими кодами ОКВЭД, работали с МТС Кассой в сентябре 2020 года.

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