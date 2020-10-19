Жители поселка под Челябинском боятся, что свалка у них под боком станет в два раза больше

Жители Старокамышинска выступают против расширения мусорного полигона. Фото: Министерство экологии Челябинской области

Жители поселка Старокамышинск выступают против расширения мусорного полигона, который находится у них под боком. Первый замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова пояснила, что речь идет о мусороперерабатывающем комплексе. 40% бытовых отходов планируют перерабатывать.

Как говорят местные жители, сейчас на полигон поступает 40 тыс. тонн мусора в год. В предлагаемой схеме, эту цифру планируют увеличить до 120 тыс., и сверху добавят 200 тыс. тонн промышленных отходов.

— Даже если, как говорит Яна Куприкова, будет налажена сортировка 40% бытовых отходов от 120 тыс., то на захоронение пойдет 72 тыс. тонн в год, что почти в два раза больше чем сейчас, и еще 200 тысяч промышленных отходов с других регионов области, — рассказала КП-Челябинск жительница поселка Лариса Светкина.

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