Пусть растут чемпионами: при поддержке депутата Госдумы Андрея Барышева в Тракторозаводском районе Челябинска откроется спортивная секция по армейскому рукопашному бою

Старое подвальное помещение в этой советской трехэтажке, каких много на территории Киргородка, в ближайшее время ждут большие перемены. И связаны они с тем, что на днях здесь побывал депутат госдумы Андрей Барышев, которого пригласили на встречу ребята из Федерации Армейского Рукопашного боя. Основатель организации Марс Рахматуллин вышел на народного избранника через социальные сети, чтобы попросить помощи в ремонте, и был приятно удивлен, когда через несколько дней ему позвонили помощники депутата, чтобы подтвердить встречу и назначить время.

По словам руководителя Федерации о собственном спортзале спортсмены мечтали уже давно. Администрация города выделила помещение на Грибоедова, 6. Но прежде чем начать там заниматься, нужно было привести его в порядок, отремонтировать, оборудовать спортивным инвентарем. А это большие расходы.

Андрей Барышев оценил фронт работ и выделил средства на ремонт, пообещал помочь со строительной бригадой.

— Я сам хорошо помню, как мы тренировались в подвалах, где располагались клубы по месту жительства, играли в хоккей, гоняли футбольный мяч во дворе. Хорошие и добрые традиции нужно возвращать. Здорово, что у профессиональных спортсменов есть такое желание — заниматься с детьми и подростками, привлекать их к здоровому образу жизни, уводить с улицы и от компьютеров. А еще это имеет большое значение в плане военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки к службе в армии. В общем, нужное и правильное дело затеяли ребята. Конечно, нельзя их не поддержать, — сказал депутат.

Новость об открытии клуба с радостью восприняли не только юные рукопашники, но и местные жители, которые устали от алкомагазинов на каждом углу. Микрорайон Киргородок в Тракторозаводском районе очень компактный. Здесь в стареньких хрущевках в большинстве своем живут обычные работяги, у которых нет средств, чтобы отдать детей в платные секции. Поэтому они с нетерпением ждут, когда начнутся занятия.

Благодаря поддержке депутата мечта юных тракторозаводчан и их родителей обретает реальные очертания. А это значит, что в недалеком будущем здесь вырастут новые чемпионы. По крайней мере, за три года существования Марс Рахматуллин воспитал пятерых мастеров России. Сам он является мастером спорта по армейскому рукопашному бою, по Дзюдо, в прошлом многочисленный чемпион и победитель различных турниров Уральского региона и России по Армейскому Рукопашному Бою и Дзюдо. Под его руководством сотни мальчишек приняли участие в проекте «Здоровое поколение». В этом году Федерация приступила к проведению бесплатных семинаров в детских домах Челябинска.