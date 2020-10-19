В Челябинске нашли 270 кг санкционных шампиньонов из Польши и уничтожили их

На Челябинском рынке нашли 270 кг санкционных грибов
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Челябинске на рынке «Отрадный» обнаружили 90 ящиков с грибами, которые стояли на поддоне с маркировкой Республики Польши. 270 кг санкционных шампиньонов изъяли и уничтожили.
— Продукция была изъята и уничтожена тяжелой техникой на полигоне утилизационного предприятия в Увельском районе, — рассказали в Россельхознадзоре Челябинской области.
На владельца грибов составили протокол за санкционку (10.3 КоАП РФ)
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