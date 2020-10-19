Жители Челябинской области временно останутся без телевидения и радио

В Челябинской области с 19 по 23 октября будут проблемы с сигналом Фото: Алексей БУЛАТОВ

С понедельника, 19 октября, в Челябинске проводят профилактические работы на областном радиотелевизионном передающем центре. Из-за чего в регионе временно не будет сигнала. Первыми без телевизора и радио остались жители Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Кыштыма и Златоуста.

Работы закончат в пятницу, 23 октября. После перебоев с сигналом быть не должно. Полный график профилактических работ можно посмотреть здесь.

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