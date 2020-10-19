Сохраняйте спокойствие и носите маски: общественники отмечают снижение страха заболеть среди жителей Челябинска

Заболеваемость ковидом в Челябинской области неуклонно ползет вверх: суточный прирост несколько дней подряд составляет свыше 100 пациентов, а в целом с начала наблюдений диагноз в регионе подтвердили более 18 тысяч раз. К ноябрю, вероятно, преодолеем планку в 19 тысяч, предполагают авторы городского телеграм-канала «Челябушка».

— Вместе с тем параллельно снижается массовый страх заболеть. Аналитики посчитали индекс тревожности по коронавирусу, ориентируясь на упоминание темы в СМИ в течение дня. Индекс — это число упоминаний темы коронавируса в социальных медиа за день на 10 тысяч южноуральцев. Пик зафиксировали 8 апреля, к концу мая было 80, к августу — за 20, сейчас — примерно 30. Парадоксальная, на первый взгляд, тенденция. Впрочем, логика все-таки есть: ковид с людьми так давно, что они устали бояться, — рассуждают авторы «Челябушки». — Челябинск не замечен ни среди чрезмерно взволнованных, ни в числе особо спокойных. Значит, бдителен и сохраняет равновесие. Однако расслабленность влечет за собой нарушение санитарных норм и неконтролируемое распространение инфекции. Помните об этом, будьте спокойны и носите маски.

Напомним, на раннее утро 19 октября диагноз «коронавирус» официально подтвержден у 18 тысяч 514 южноуральцев. За последние сутки инфекцию подхватили 110 южноуральцев, в том числе двое школьников. От ковида скончались семеро заболевших.