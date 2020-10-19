Tele2 продлевает акцию с бесплатным кофе и скидками на такси по понедельникам

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 продлевает проект «Понедельники Tele2» и продолжает дарить своим клиентам подарки в первый день недели до конца ноября. Каждый понедельник клиенты получают сет комплиментов: бесплатный кофе и скидку на поездку в такси. С момента старта кампании абсолютным лидером среди подарков стал бодрящий утренний напиток, челябинцы уже выпили более 100 литров кофе.

Tele2 дарит своим клиентам подарки каждый понедельник, чтобы сделать этот день более приятным. Получить бесплатный кофе в первый день недели можно в пяти ресторанах «Макдоналдс» в Челябинске и скидку на поездку в такси Gett.

Подарки получают абоненты Tele2 в 28 городах России, в том числе и в Челябинске. С момента старта проекта клиентам выдано более 3000 уникальных промокодов на кофе. По активности и любви к бодрящему напитку челябинцы обогнали жителей таких мегаполисов, как Новосибирск, Краснодар и Тюмень. Борьба за негласное звание главных кофеманов России идет между Москвой и Санкт-Петербургом.

Проект «Понедельники Tele2» продлен до 30 ноября. Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров можно каждый понедельник. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов архивных и открытых линеек, выбравших тарифные планы «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Игровой», «Премиум», а также тарифных планов «Персональный» и «Безлимитный». Их полный перечень можно найти на сайте проекта.

Материал предоставлен компанией Tele2