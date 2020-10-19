Мэра Верхнего Уфалея госпитализировали с подозрением на коронавирус

Веру Ускову госпитализировали с подозрением на коронавирус. Фото: ufaleyadmin.ru

Сегодня, 19 октября, главу Верхнего Уфалея Веру Ускову увезли в больницу с подозрением на коронавирус.

— Примерно неделею назад Вера Николаевна ушла на больничный. Сегодня ее госпитализировали, но результатов теста еще нет, — рассказали в администрации города.

Напомним, в Челябинской области зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавируса. Также второй день подряд сообщают сразу о семи погибших с подтвержденным COVID-19.

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