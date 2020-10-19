Мэрия Челябинска проверит законность установки заборов на улице Татищева

Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Наталья Котова поручила проверить законность установки заборов на улице Татищева. На днях там начали устанавливать ограждения, и это очень сильно возмутило жителей ЖК «Ньютон».

— У меня в социальных сетях большое количество обращений по поводу работ на улице Татищева, — обратилась к заместителю начальника управления дорожного хозяйства Александру Барыкину Наталья Котова. — Посмотрите, как выполняются работы по незаконченному контракту. Речь идет об ограждениях в этом районе. Посмотрите по проекту, как это было предусмотрено, почему они оказались в проекте, и разберитесь с подрядчиком.

Мэр поручила провести служебную проверку и выяснить, на каком этапе ограждения оказались в проекте.

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