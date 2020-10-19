В Челябинске грабитель угрожал пистолетом администратору супермаркета

Охранники обезвредили грабителя. Фото: vk.com/«ВАРЯГ», Холдинг предприятий безопасности

Сегодня, 19 октября, в супермаркете на улице 50 лет ВЛКСМ обезвредили вооруженного грабителя. Мужчина зашел в магазин и направил травматический пистолет на администратора.

— В отделе полиции Металлургического района зарегитстрирован данное сообщение. Мужчина доставлен в отдел полиции. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства, — подтвердили в пресс-службе МВД Челябинска.

Один из охранников заметил мужчину с оружием в руках. Грабителя быстро заковали в наручники и уложили на землю, сообщили в холдинге предприятий безопасности «Варяг». К счастью, пострадавших нет.

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