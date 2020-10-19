Челябинск наращивает число КТ-исследований для диагностики COVID-19

Челябинская области наращивает число диагностических исследований с помощью КТ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ежедневном режиме правительство Челябинской области возобновляет брифинги по ситуации с коронавирусной инфекцией. Как заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, с сегодняшнего дня полностью на лечение коронавирусной инфекции переходит городская больница N 8. Ковидный госпиталь открыт и на базе Троикой больницы. А в селе Подовинное — база для долечивания больных. На эту же задачу работает областной центр реабилитации на озере Смолино в Челябинске.

Одной из проблем в Челябинске до недавнего момента были «пациенты-невидимки» с большим процентов поражения легких. Сейчас по решению губернатора вводится единая компьютерная программа, в которую будут внесены и те, кто пришел самоходом. Учитывать больных нужно для того, чтобы оперативно госпитализировать тех, кто страдает от высокого поражения легких. Информация о таком пациенте сразу поступает в поликлинику, чтобы решить вопрос о госпитализизации.

Кстати, об очередях на компьютерную томографию. Как заявила Гехт, с завтрашнего дня на базе первой городской больницы в Челябинске начинает работать томограф. Больше часов для исследований пациентом с подозрением на ковид выделяют шестая, девятая и клиника медицинской академии. Общее число исследований вырастет до 1,4 тысяч в сутки — это высокий показатель для региона, заявила первый замгубернатора.

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