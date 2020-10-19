Чтобы домашние не заразились: обсерваторы для семей с больными коронавирусом откроют в Челябинской области

Челябинцы с положительным тестом на коронавирус могут лечить не дома, а в обсерваторе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Власти Челябинской области готовы открыть обсерваторы для семей, где есть больные коронавирусом. Такое заявление в понедельник, 19 октября, сделала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Предполагается, что в обсерваторах смогут пройти изоляцию близкие пациентов, которые лечатся от коронавируса дома. Им предоставят палаты на базе местных профилакториев.

— Если у челябинцев будет желание изолироваться от больного родственника, мы предоставим им место в обсерваторе на базе местных профилакториев, — заявила Ирина Гехт.

Также Ирина Гехт заявила, что больницы Челябинской области не испытывают дефицита в ковидных койках. Каждый день утром из стационаров выписывают по 200-250 человек, однако к вечеру их места занимают новые пациенты. При этом, если возникнет необходимость, больницы области могут увеличить резерв ковидных коек примерно на 25 процентов.

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