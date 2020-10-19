В Челябинске появились случаи повторного заражения коронавирусом

Даже переболевшим медики рекомендуют не снимать маски. Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди челябинцев, заразившихся коронавирусом нынешней осенью, есть пациенты, которые столкнулись с новой инфекцией во второй раз. Про особенности повторного заражения рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Случаи повторного заражения есть. Однако люди переносят болезнь по-разному. Те, кто переболел по весне в легкой форме, сейчас слегли с тяжелыми пневмониями. А те, кто раньше болел тяжело, сейчас получают положительный результат, но не имеют никакой симптоматики, — рассказала Ирина Гехт.

По словам чиновника, после болезни естественная защита сохраняется около пяти месяцев, а потом антитела исчезают и человек может подхватить инфекцию вновь.

Чтобы не заболеть еще раз, медики рекомендуют использовать средства защиты даже тем, кто уже столкнулся с новой болезнью.

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