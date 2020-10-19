Челябинский тракторный завод погасил все долги и сохранил коллектив

Губернатор Алексей Текслер и генеральный директор АО "Уралвагонзавод" Александр Потапов обсудили вопросы развития ЧТЗ. Фото: gubernator74.ru

В понедельник, 19 октября, в резиденции губернатора Челябинской области прошла рабочая встреча главы региона и генерального директор АО «Концерт «Уралвагонзавод». Обсудили важную тему загрузки производственных мощностей Челябинского тракторного завода.

Как подчеркнул Алексей Текслер, для нашего города ЧТЗ — производство особенное. Во многом благодаря тому, что подвиг коллектива завода в годы Великой Отечественной войны принес городу дал Челябинску второе имя — Танкоград. 31 октября страна празднует 100-летие танковой промышленности, и возрождение предприятия в этой связи особенно важно.

— Уверен, мы сможем в хорошем, правильном плане возродить предприятие, которое снова станет лидером по производству строительно-дорожной техники, будет осваивать новые линейки продукции, реализовывать новые возможности. А самое главное — это позитивно скажется и на трудовом коллективе, — подчеркнул Алексей Текслер.

Между концерном «Уралвагонзавод» и правительством Челябинской области заключено соглашение о стратегическом развитии, о партнерстве. Документ предусматривает увеличение объемов производства, рост инвестиций, и в первую очередь это касается «ЧТЗ-Уралтрак».

Александр Потапов сообщил, что готова новая программа развития ЧТЗ по росту производства, сохранению численности коллектива, диверсификации направлений для получения дополнительных доходов. Завод погасил все долги по налогам. К концу 2020 года объем выпускаемой ЧТЗ продукции по сравнению с прошлым годом увеличится в два раза. Кроме того, увеличено производство двигателей. Гособоронзаказ будет выполнен на 100 %.

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