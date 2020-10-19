Отдал свою жизнь, но долг исполнил: в Челябинске почтили память молодого милиционера, спасавшего заложников в центре города

Сотрудники Росгвардии возложили цветы у мемориала погибшего милиционера. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

В Челябинске во дворе дома по адресу Ленина, 23Б, сегодня, 19 октября, собрались полицейские и бойцы вневедомственной охраны Росгвардии. Они здесь не для того, чтобы найти преступника или искать улики. Стражи правопорядка пришли сюда, чтобы почтить память погибшего коллеги.

Речь идет об 25-летнем сержанте милиции Марате Махмутове. Он был убит при исполнении долга ровно 18 лет назад. Молодой человек ценой собственной жизни сдержал бандитов, которые взяли в заложники людей, находящихся в офисе.

Среди присутствующих на собрании был начальник регионального управления Росгвардии Александр Ясинский. Он лично возложил цветы к мемориальной доске, отдав дань уважения погибшему милиционеру.

— Для нас это святой долг — чтить память погибших товарищей. Подвиг сержанта милиции Марата Махмутова говорит нам о том, что ежедневно, заступая на службу по охране мирной жизни южноуральцев, мы не знаем, с какой опасностью придётся столкнуться, — обратился к собравшимся генерал-майор полиции Александр Ясинский.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Росгвардейцы почтили память погибшего товарища минутой молчания. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Трагедия произошла днем, в субботу, 19 октября 2002 года. В офис фирмы «Фасад», которая занималась изготовлением пластиковых окон, вломилась группа бандитов, вооруженных огнестрельным оружием. Они потребовали от сотрудников отдать все деньги.

Сработала тревожная кнопка. На место происшествия выехали два патруля вневедомственной охраны, в одном из них состоял Марат Махмутов. Ребята даже не предполагали, какая опасность их ждет впереди.

Тем временем в офисе со связанными руками и заклеенными скотчем ртами на полу лежали несколько работников и клиентов, среди которых также был маленький ребенок. Один из бандитов являлся бывшим сотрудником фирмы. Он знал, что по субботам сдается касса.

Осмотрев помещения, бандиты поняли, что денег нет. В этот раз всю наличку вывезли из фирмы на день раньше. А у дверей уже стояли милиционеры. Налетчики решили так просто не сдаваться и бежать, оказывая сопротивление.

Началась перестрелка. Сотрудники вневедомственной охраны перекрыли вход и не давали выйти бандитам наружу. Однако окна фирмы также выходили на противоположную сторону. Блокировать их с другой стороны побежал 25-летний сержант милиции Марат Махмутов. Он увидел, что бандиты выламывали решетку, пытаясь вылезти через окно. Молодой человек запросил поддержку и занял позицию у стены. Преступники открыли огонь, увидев его. Марат Махмутов получил пулю в колено, но все равно продолжал блокировать охраняемый объект, держа под обстрелом открытое окно и не давая налетчикам скрыться. Во время перестрелки пуля отрикошетила и попала между пластинами бронежилета — Марат погиб.

На место происшествия прибыли бойцы СОБР и ОМОН, а также сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. Им понадобилось 3,5 часа, чтобы остановить бандитов — брали штурмом.

Подвиг Марата не был забыт его коллегами. Молодого человека наградили орденом Мужества посмертно, а недалеко от места трагедии была установлена мемориальная доска в его честь. Каждый год, ровно в тот день, когда произошла перестрелка, сотрудники Росгвардии и полиции приходят к мемориалу погибшего героя, чтобы почтить его память и возложить цветы.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

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