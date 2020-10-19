Танковый век. Алексей Текслер вручил награды сотрудникам оборонных предприятий

Ветераны и нынешние сотрудники оборонных предприятий Челябинска получили государственные и региональные награды. Фото: gubernator74.ru

В понедельник, 19 октября, губернатор Алексей Текслер, генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов и глава Челябинска Наталья Котова вручили сотрудникам НПО «Электромашина» и «ЧТЗ — Уралтрак» государственные и региональные награды в честь 100-летия отечественного танкостроения.

На встрече с генеральным директором АО «Концерн «Уралвагонзавод» глава региона заявил, что Челябинский тракторный скоро станет лидером в выпуске не только военной, но и гражданской продукции. Например, в производстве строительных дорожных машин.

— Для нашей области — это особый юбилей, мы внесли свой вклад в историю этой сферы производства военной промышленности. Именно в Челябинске в годы Великой Отечественной войны размещался Наркомат танковой промышленности. Именно Челябинск стал родиной легендарных тяжелых танков КВ, ИС и самоходных артиллерийских установок. Именно наш город заслужил второе имя — Танкоград. С 2016 года мы отмечаем День героев Танкограда. А уже в этом году город получил высокий статус Города трудовой доблести. У наших предприятий накоплены замечательные традиции. А главное — это, конечно, люди, которые своим трудом обеспечивают бесперебойную работу танковой отрасли, — подчеркнул Алексей Текслер.