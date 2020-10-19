«Постою в больничной очереди за 200 рублей»: как зарабатывают жители Челябинской области на фоне пандемии коронавируса

Жителям региона предлагают постоять вместо них в очереди за деньги
Жители Магнитогорска решили открыть новый бизнес на фоне пандемии коронавируса. Теперь они стоят в больничных очередях за деньги. Объявления об этом можно найти на Avito.
— Больше не нужно тратить время на ожидание в очередях часами. Вместо этого можете заняться своими более важными делами, — пишут авторы одного из таких объявлений.
Так, один час ожидания в очереди обойдется человеку в среднем за 200 рублей. При этом заказчиков просят сообщить о посещении больницы за несколько дней до своего визита.
Примерно такие объявления выкладывают на известных сайтах. Фото: Avito.ru
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