Подполковника полиции из Челябинской области заподозрили в пьяном дебоше

Факт участия в драке сотрудника полиции проверят. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В социальных сетях появилось видео задержания посетителя-дебошира в кафе «Берлога», что расположено в Нагайбакском районе. По словам автора ролика, задержанным оказался подполковник районной полиции.

— Подполковник напился и в пьяном угаре устроил драку с посетителями заведения. Чтобы угомонить пьяного подполковника, сотрудникам кафе пришлось вызвать наряд Росгвардии. При виде коллег в погонах, он все равно продолжил избивать человека. А наутро он снял побои в районной больнице и теперь вымогает у своего «обидчика» деньги, — сообщил аноним.

Автор ролика также сообщает о том, что полковника часто видели за рулем пьяным и спящим в своей машине. А еще, якобы, полицейский поднимает руку на свою жену. Но ее заявлениям органы не дают ход.

В пресс-службе ГУ МВД Челябинской области комментировать ролик на данном этапе не стали. Но пообещали, что органы проведут проверку озвученных в соцсетях фактов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru