Число зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 октября 2020: пока без потрясений

Каждый день в области заражаются больше сотни детей и взрослых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 20 октября в Челябинской области официально подтверждены 18 тысяч 734 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки положительный результат на ковид получили 113 южноуральцев, в том числе четверо школьников. Классов, закрытых на карантин по ковид, в регионе нет.

На лечении дома и в стационарах остаются 3 тысячи 840 человек.

Выписаны домой за прошедшие сутки 139 южноуральцев.

Медики провели более 4,5 тысяч тестов.

Инфографика: коронавирус74.рф.

Число погибших пациентов с диагнозом коронавирус увеличилось на четыре человека. Все пациенты имели тяжелые сопутствующие заболевания:

— у 85-летней женщины была атеросклеротическая болезнь сердца и коронарных артерий;

— у 78-летнего мужчины — внутрисердечный тромбоз и легочно-сердечная недостаточность;

— у 88-летней пациентки коронарный атеросклероз и гипертония;

— у 81-летнего пациента — диффузный кардиосклероз, атеросклероз аорты.

Всего с начала пандемии в Челябинской области ушли из жизни 579 пациентов с коронавирусом.

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