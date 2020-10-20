Юная челябинка победила в конкурсе и выиграла стажировку в Москве

Школьница из Челябинска, завоевавшая гран-при конкурса «Поколение МИРА», Виктория Гусева, прошла стажировку у основателя «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василия Прудникова и других именитых фотографов России.

Победительница конкурса фотографии творческого благотворительного проекта «Поколение

М» побывала на мастер-классе в Институте профессиональной и любительской фотографии «РУСС ПРЕСС ФОТО», на протяжении пяти дней училась работать с пленкой и студийным фотооборудованием, а также пробовала себя в репортажной съемке.

— Участие в фотокроссе «Поколение МИРА» и прохождение стажировки — это крутой опыт! Я поверила в себя и прокачала навыки фотографии, смогла впервые побывать в Москве и поучиться у известных фотографов. Эта поездка очень меня вдохновила, я уже ищу идеи снимков для участия в новом сезоне «Поколения М». В этом году фотографии должны быть посвященные экологии и природе, — рассказывает Виктория Гусева.

— Мы поддерживаем южноуральских детей и подростков, и следим за их успехами — каждый сезон наши ребята активно участвуют в федеральных конкурсах «Поколения М», многие из них выигрывают и занимают призовые места. Проект открывает нашей молодежи возможность учиться новому у звездных наставников и общаться с ними, независимо от места проживания. Челябинск или небольшой отдаленный поселок — не имеет значения, главное — желание себя пробовать и развиваться! Приглашаем ребят участвовать в конкурсах нашего седьмого сезона «Поколения М» и помогать своим сверстникам, — рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Создатели проекта «Поколение М» уже анонсировали тему нового сезона — конкурсы будут посвящены науке и экологии. Каждый участник сможет найти направления на свой вкус и выбрать вокальное, танцевальное или театральное мастерство, рисунок и фотографию, съемку короткометражек и дизайн одежды — и загрузить свою работу на сайт «Поколение М».

Участники проекта также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством.

За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.

СПРАВКА КП

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе, международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

АНО «Культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО» — некоммерческая организация, направленная на популяризацию и поддержку отечественной школы фоторепортажа, освещение истории и создание архива современной российской фотожурналистики. В деятельности организации входят проведение фотовыставок, издание фотоальбомов, организация семинаров, творческих встреч с легендарными фоторепортерами.

Василий Прудников — куратор проекта, директор «РУСС ПРЕСС ФОТО», фотограф, фотожурналист, член Союза Журналистов РФ. Издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель Культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО». Организатор выставочного проекта

«ГРАН-ПРИ ПО-РУССКИ. Фотографии российских и советских лауреатов конкурса WorldPressPhoto 1955-2019», который был показан в пятнадцати городах России, а также в США, Голландии, Словакии. Преподаватель авторских фотокурсов (пленочная фотография, искусство портрета, лекции по истории отечественной фотожурналистики).

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