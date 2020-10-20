В больнице Челябинской области женщина устроила стриптиз и приставала к пациентам

Женщина устроила стриптиз с раздеванием в одной из саткинских больниц. Фото: кадр из видео http://t.me/КБ +18

Вчера, 19 октября, в Сатке в очереди на флюорографию женщина устроила настоящее шоу с раздеванием. Сначала она просто отбивала чечетку, а потом разделась до нижнего белья. И не постеснялась пару раз показать то, что скрыто и под ним.

Посетители шарахались от полуголой женщины, как от чумной. Оказалось, что она состоит на учете у психиатра. В больнице не стали ставить диагноз по видео, поэтому не уточнили, был это приступ или что-то другое.

— Данный инцидент произошел в одном из корпусов ГБУЗ «Районной больницы города Сатки». Врачи оперативно вызвали полицию и скорую. Обращалась ли она к кому-то из специалистов или намерено пришла в больницу, мы не знаем. Ее вчера доставили в психиатрическое отделение, — рассказала пресс-секретарь ГБУЗ «Районная больница города Сатка» Ольга Шиганова.

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