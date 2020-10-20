Что дезинфицировать в своей квартире во время пандемии коронавируса в Челябинской области

Медики советуют проводить влажную уборку каждые два-три дня. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Минздрав Челябинской области рассказал, какие вещи и предметы нужно дезинфицировать в своей квартире, чтобы не занести коронавирус в дом, а также дал общие рекомендации по уборке квартиры.

— Если в семье никто не болеет, то влажную уборку дома следует делать каждые два-три дня. Если вдруг кто-нибудь заболеет, делать уборку следует ежедневно, — замечают в минздраве Челябинской области.

Одни предметы нужно тщательно обрабатывать антисептиком на основе 70-процентного спирта, другие просто протирать антисептической салфеткой. Что-то достаточно вымыть с мылом или с бытовой химией.

Инфографика: минздрав Челябинской области.

Самой тщательной дезинфекции в доме нужно подвергнуть ручки у входной двери — их моем самым ядреным антисептическим средством.

Более мягким антисептиком протираем выключатели, ручки шкафов, письменный стол и стулья, журнальный столик, кухонную столешницу, бытовую технику и зубные щетки. Впрочем, если салфеток у вас в доме нет, подойдет мытье с мылом.

Раковину и смесители, туалет можно просто мыть с бытовой химией.

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