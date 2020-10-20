Текслер подписал распоряжение о создании туристического кластера

Красоты Южного Урала - наше достояние. Фото: пресс-служба НП "Таганай".

Глава региона подписал распоряжение о создании туристического кластера «Горный Урал», который объединит самые живописные точки Челябинской области. Природные жемчужины нашего края — потрясающие горные массивы, сухие водопады, каменные реки, таежные дали — увидят и местные туристы, и путешественники из других регионов России.

Новый кластер объединит Ашинский, Катав-Ивановский, Кусинский, Саткинский, Чебаркульский районы, Златоуст, Карабаш, Миасс, Трехгорный Усть-Катав и Чебаркуль.

Как сообщает пресс-служба главы региона, кластер станет стимулом для развития экологического туризма. Этот вид путешествий очень популярен в мире. Каждый четвертый турист рвется в дикие места, где минимально влияние человека.

Челябинская область предложит и уникальный промышленный туризм с посещением современных предприятий.

Проект кластера уже готов, подана заявка на конкурс Ростуризма в рамках подпрограммы «Туризм» госпрограммы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».

«Горный Урал» удобен компактностью размещения объектов, интересных туристам. Путешественникам предложат спелеотуризм и сплавы, катание на горных лыжах и снегоходах, познавательные экскурсии, купание в озерах. Заманят уникальными природными объектами: сухими водопадами, каменной рекой.

Проект кластера уже проработан, получил высокие оценки федеральных экспертов и ведомств и станет приоритетом для властей Челябинской области.

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