Беременная многодетная мать заставила детей-школьников украсть продукты в Челябинской области

Дети забрались в чужой дом и вынесли оттуда продукты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Октябрьского района получила условный срок за то, что заставила детей-школьников пойти на кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— В мае 2020 года мать предложила 12-летнему сыну и 11-летней знакомой девочке пробраться в дом, расположенный в селе Октябрьское, и украсть продукты. После этого малолетние под наблюдением обвиняемой взломали навесной замок и незаконно проникли в чужое жилище, откуда вынесли продукты питания. Похищенным женщина распорядились по своему усмотрению, — говорят в надзорном ведомстве.

На женщину завели уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления» и по статье «Кража». Женщине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно.

Приговор оказался довольно мягким, так как на иждивении дамы находятся три ребенка, а сама она ждет четвертого малыша.

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