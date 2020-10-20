«Два года лечили не от того»: хирурги из Челябинска спасли от гибели мальчика с дырой в кишечнике

Саша быстро идет на поправку и скоро поедет домой. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

Хирурги Челябинской областной детской больницы исправили ошибки коллег и спасли от гибели четырехлетнего мальчика, который жил с дырой в кишечнике, сообщает пресс-служба клиники.

— Два года назад у сына резко упал гемоглобин. В больнице Троицка Саше сделали переливание крови и выписали домой. В августе у ребенка случился приступ — резкие боли в области живота, тошнота, рвота. Нас пролечили от отравления. А уже в октябре меня напугал черный стул и очень сильная слабость сына, — рассказывает мама мальчика Татьяна.

Врачи-спасители Николай Ростовцев и Максим Ядыкин. Фото: пресс-служба ЧОДКБ.

На этот раз Александра из Троицка привезли на скорой в Челябинск. Здесь врачи обнаружили небольшое отверстие в кишечнике ребенка. У Саши была врожденная патология — дивертикул Меккеля. Эта аномалия встречается у 2% населения и обычно никак не проявляется, пока не начнется ректальное кровотечение или воспаление.

— Мальчику повезло. Если бы дивертикул порвался до операции, все содержимое кишечника могло уйти в живот, — говорит заведующий отделением детской хирургии ЧОДКБ Максим Ядыкин.

Ядыкин прооперировал Сашу вместе с главным детским хирургом Челябинской области Николаем Ростовцевым. Они иссекли пораженные участки кишечника.

Саша быстро идет на поправку и совсем скоро поедет домой.

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