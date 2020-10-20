Каслинское литье установлено на главной улице Перми

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») отлил фонарные столбы и секции ограждения для благоустройства главной улицы Перми — Комсомольского проспекта.

Протяженность Комсомольского проспекта, который пермяки называют Компрос, составляет 3,6 км. Проспект украшен зеленой пешеходной аллеей — она ограждена чугунными решетками.

Специально для Компроса специалисты Каслинского завода разработали четыре вида фонарных столбов и торшеров высотой от 4,3и до 10,3 метров, а также смоделировали и отлили 1100 секций ограждения. При проектировании фонарей и ограждений во главу угла было положено пожелание заказчика ориентироваться на классику чугунного литья и создать единый стиль в освещении и малых архитектурных формах.

Благоустройство Комсомольского проспекта начато в 2019 году и приурочено к 300-летнему юбилею Перми, который будет отмечаться в 2023 году. Реконструкция этой улицы является одним из самых масштабных дорожных проектов города.

— Все виды каслинских отливок для Компроса отличаются простотой и благородством пропорций, выразительностью силуэтного рисунка, тщательностью отделки поверхности. Они органично вписались в архитектурный контекст города и стали подлинным украшением его исторического центра, — отметил генеральный директор ООО «КЗАХЛ» Владимир Киселев.

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