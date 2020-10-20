Медиков в службу скорой помощи в Челябинске привлекут льготными программами

Службе скорой помощи в Челябинской области нужны сотрудники. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О новых мерах стимулирования при трудоустройстве в службу скорой помощи завила во вторник, 20 октября, первый заместитель губернатора Челябинской области на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

— Мы прорабатываем меры стимулирования и поддержки желающих трудоустроиться в службу скорой помощи — это поручение губернатора Алексея Текслера, — сказала Ирина Гехт. — Рассматриваем разные формы поддержки. И сегодня из службы скорой помощи поступило предложение разработать льготные программы, аналогичные уже действующим — «Земский доктор и «Земский фельдшер». Работаем.

Программы стимулирования медиков действуют в отношении тех, кто решил работать в отдаленных районах Челябинской области. Уезжающим в глубинку положены подъемные: миллион для врачей и 500 тысяч - для фельдшеров.

Напомним, накануне первый замгубернатора доложила о том, что в службу в регионе трудоустроено 20 водителей. Сейчас идет набор фельдшеров из числа будущих медиков-старшекурсников. Задача: трудоустроить 60 человек, чтобы сформировать 20 бригад.

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