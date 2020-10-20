Пять дней от начала болезни: власти назвали допустимый срок ожидания КТ в Челябинской области

Тяжелые пациенты должны попадать на КТ в течение пяти дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередь на компьютерную томографию легких, которая позволяет увидеть ковидную пневмонию, в Челябинской области растянулась на много дней. В частных клиниках запись ведется на ноябрь месяц. Власти Челябинской области рассказали, как решают эту проблему.

— Сегодня скорая укрепляется дополнительными бригадами. К перевозке людей на КТ скоро приступит «Яндекс. Такси». По моим наблюдениям, очереди уже сократились. Если раньше у каждого приемного пункта стояли по 10-15 скорых, то вчера вечером, судя по видеонаблюдению, только по две-три машины. Схема работы сейчас такая. После первого визита доктора мы наблюдаем за состоянием пациента. Если ему становится хуже, то человек в течение 48 часов должен попасть на КТ. Таким образом, срок ожидания компьютерной томографии с момента первого визита доктора не должен превышать пяти дней, — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

За минувшие сутки в Челябинской области провели рекордное число КТ — обследованы 1417 пациентов: выявлено 203 пневмонии, у 68% больных пневмония ковидная.

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