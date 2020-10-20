Гехт рассказала, когда новая инфекционная больница примет пациентов

Больница в Малой Сосновке почти построена. Фото: пресс-служба министерства строительства Челябинской области.

Новая клиника в Малой Сосновке готова уже на 85- 90 %. Срок завершения строительных работ — 1 ноября. Но когда больница примет первых пациентов. На этот вопрос во вторник, 20 октября, ответила на брифинге по ситуации с COVID-19 первый замгубернатора Ирина Гехт.

— Сроки сдачи важнейшего проекта очень жесткие. Сейчас уже идет благоустройство, готовы первые три корпуса с палатами реанимаций. Они оснащаются комплексами «чистых помещений», которые производятся на заводе в Миассе. Завозится мебель: тумбочки, кровати, — сказала Ирина Гехт.

Несколько дней понадобится на оформление всех бумаг, но власти, как подчеркнула первый замгубернатора, заинтересованы в скорейшем открытии клиники.

Сейчас идет асфальтирование территории, строится дорога, высаживаются деревья-крупномеры. Как отметила Гехт, возможно, доставлять пациентов в Малую Сосновку будут машины службы Яндекс Такси, с которой власти региона сейчас заключают договор.

Напомним, современная инфекционная клиника строится в ближайшем пригороде Челябинска по распоряжению губернатора Алексея Текслера. Из бюджета области выделено 2,5 млрд. руб.

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