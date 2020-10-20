Власти определились с дистантом для челябинских вузов

Пока студентов просят не расходиться - вузы работают в обычном режиме. Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди зараженных коронавирусом есть и студенты челябинских вузов. Во время первой волны пандемии все учебные заведения области были отправлены на дистант. Может ли он вернуться в ближайшее время? Рассказываем, к чему готовиться преподавателям и студентам.

— Вопрос дистанта обсуждался на Совете ректоров. Мы находимся на постоянной связи с его председателем ректором ЮУрГУ Александром Шестаковым. Пока дистант не планируем. Вузы работают в обычном режиме. Все остается, как есть, — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

При этом в вузах жестко соблюдаются меры предосторожности, а при выявлении зараженных коронавирусом контактные люди уходят на карантин.

По такому же принципу сейчас работают школы. Правда, здесь, по словам Гехт, при ухудшении эпидобстановки в Челябинской области могут рассмотреть возможность продления школьных каникул.

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